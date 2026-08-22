THÉÂTRE MONOGRAPHIE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

THÉÂTRE MONOGRAPHIE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Un spectacle absurde et explosif, aussi drôle que redoutablement maîtrisé.

Sur scène, un personnage s’entraîne à répéter inlassablement les mêmes gestes, comme s’il cherchait à maîtriser l’imprévisible. Dans cet univers en noir et blanc inspiré des cartoons, Guillaume Martinet compose un solo de jonglage burlesque et virtuose, où chaque objet semble doté de sa propre volonté. Balles, cerceaux, et mécanismes capricieux deviennent les partenaires d’un jeu sans parole, réglé au millimètre. Les lois de la gravité s’y plient à une logique absurde, faite de chutes improbables, de suspensions impossibles et de rebonds inattendus. Le corps se transforme en machine à surprises, oscillant entre contrôle extrême et déraillement jubilatoire.

Jonglage et cartoon

Durée 50min

À partir de 6 ans. 6 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An absurd and explosive show, as funny as it is masterfully executed.

L’événement THÉÂTRE MONOGRAPHIE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE