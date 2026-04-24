Théâtre Multipantone contre formulaire-et-fiche Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Théâtre Multipantone contre formulaire-et-fiche Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 6 juin 2026.
Caen
Théâtre Multipantone contre formulaire-et-fiche
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
XL SLIM (troupe 18-25 ans)
• Écrit par Louise Besland & Valéry Dekowski, mis en scène par Louise Besland
Dans un monde dangereusement gris, les Multipantones ont décidé de ne pas rentrer dans les cases.
XL SLIM (troupe 18-25 ans)
• Écrit par Louise Besland & Valéry Dekowski, mis en scène par Louise Besland
Dans un monde dangereusement gris, les Multipantones ont décidé de ne pas rentrer dans les cases. Ici ça débat fort, ça chante pour se tenir debout, ça se promet de ne jamais plier. On veut que ce soit collectif, cohérent, exemplaire. Simple, si possible. C’est la lutte en joie, la lutte en couleur, la lutte inépuisable ! Pourtant, ce qu’on combat a parfois d’étranges reflets. Ce qu’on construit aussi. Au fond, faut-il tout donner ? Même ce qu’on n’a pas ?
ARSÈNE Luciane • BAUMEL DAUVERS Clémence • BEAUJEU Manon • BERNADI Agathe • DEKOWSKI Marguerite • ELISABETH Laurette • GUICHARD Eugénie • LEDUFF Jonas • MANGOU Maïtena • LEMARDELÉ Océane • MANON–RUYANT Yaël .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Théâtre Multipantone contre formulaire-et-fiche
XL SLIM (troupe 18-25 years)
– Written by Louise Besland & Valéry Dekowski, directed by Louise Besland
In a dangerously grey world, the Multipantones have decided not to fit into any boxes.
L’événement Théâtre Multipantone contre formulaire-et-fiche Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
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