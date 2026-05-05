Théâtre musical à Repère Sauvage à la Ville-aux-Clercs, Chapiteau de Repère Sauvage263 Le Fort Girard, La Ville-aux-Clercs

Théâtre musical à Repère Sauvage à la Ville-aux-Clercs Vendredi 8 mai, 00h00 Chapiteau de Repère Sauvage263 Le Fort Girard Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T00:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

​Western c’est une histoire d’attente, de temps qui s’écoule inéluctablement vers une échéance redoutée. C’est une histoire de lâcheté et de peur. C’est une histoire d’amour et d’honneur. Théâtre musical à la Ville-aux-Clercs. Dans son petit village (du Loir-et-Cher ?), l’ancien shérif Will Kane vient d’épouser Amy Fowler et rêve enfin d’une retraite paisible. Mais le redoutable Franck Miller, qu’il a fait condamner des années plus tôt, revient pour se venger, à bord du train de midi. Kane cherche des alliés, mais les villageois, paralysés par la peur, l’abandonnent. Sa femme, pacifiste, refuse de participer et choisit de fuir seule. Kane pourra-t-il, en 63 minutes, sauver sa vie… et son mariage ? Librement inspiré du film “Le train sifflera 3 fois”. Au programme : 19h – 19h30 : accueil et brief des participants – 19h30 – 20h30 : spectacle – ​20h30 : Apéritif verre de pétillant offert

Chapiteau de Repère Sauvage263 Le Fort Girard 41160 La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 34 52 02 69 »}]

​Western c’est une histoire d’attente, de temps qui s’écoule inéluctablement vers une échéance redoutée. C’est une histoire de lâcheté et de peur. C’est une histoire d’amour et d’honneur. Théâtre musi Spectacle