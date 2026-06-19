Théâtre Musical Herbe sauvage, à l’ombre du dédain rue du Colonel Cazal Sarreguemines
mardi 6 octobre 2026 · rue du Colonel Cazal · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Théâtre Musical Herbe sauvage, à l’ombre du dédain
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:10:00
Date(s) :
2026-10-06
Par la Cie Herbe Sauvage.
Un hommage à Marianne Oswald.
On attend un garçon et une fille …
La déception est grande dans cette famille honorable. Sa maman ne veut pas d’elle et c’est avec Catherine, la cuisinière qu’elle va grandir.
Ainsi commence la vie de Marianne Oswald (Sarreguemines 1901 Limeil-Brévannes 1985) chanteuse, muse des poètes (Prévert, Cocteau, etc.), écrivaine, scénariste, réalisatrice et productrice d’émission de radio et de télévision pour les enfants.
Herbe sauvage à l’ombre du dédain, relate avec force et poésie son enfance tumultueuse de Sarreguemines à Berlin en passant par Strasbourg et Munich.
À travers les épreuves, de la guerre, des deuils, Marianne garde un rêve chanter à Paris. Et ce qu’elle chantera ne laissera personne indifférent !
L’intimité des chansons du répertoire de Marianne Oswald se révèle par leur mise en parallèle avec les extraits de son autobiographie Je n’ai pas appris à vivre (1948, réédition 2024).Tout public
20 .
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
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English :
By the Herbe Sauvage Company.
A tribute to Marianne Oswald.
They were expecting a boy and a girl…
The disappointment is profound in this respectable family. Her mother doesn’t want her, and she grows up with Catherine, the cook.
Thus begins the life of Marianne Oswald (Sarreguemines 1901 Limeil-Brévannes 1985), singer, muse to poets (Prévert, Cocteau, etc.), writer, screenwriter, director, and producer of radio and television programs for children.
*Herbe sauvage* in the shadow of disdain powerfully and poetically recounts her tumultuous childhood, from Sarreguemines to Berlin, via Strasbourg and Munich.
Through all her trials—war, bereavement—Marianne holds on to one dream: to sing in Paris. And what she sings will leave no one indifferent!
The intimacy of the songs in Marianne Oswald’s repertoire is revealed through their juxtapositionwith excerpts from her autobiography *Je n’ai pas appris à vivre* (1948, reissued in 2024).
L’événement Théâtre Musical Herbe sauvage, à l’ombre du dédain Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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