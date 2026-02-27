Théâtre musical HK Rue du Parc Bourbon-Lancy

Théâtre musical HK

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2026-03-20

Quelque part en France, dans un futur proche dystopique… Hadad ( le forgeron en arabe), poète dissident, fou chantant, conteur d’histoires de notre temps, est en cavale. Il vient de s’évader d’un théâtre où il était assigné à représentation dans le cadre d’un programme de redressement des artistes à la pensée déviante, pour des faits d’insubordination poétique chronique. Traqué pour ses mots, il nous conte son histoire le temps d’une soirée… Celle d’un artiste à la douce folie inconsciente et à l’optimisme délirant, ayant pour seules armes son carnet et son stylo . Croisant petites et grandes histoires dans son théâtre d’ombres et de lumières, il défie la raison du plus fort à coup d’alexandrins et de métaphores ; invoquant tour à tour Hugo, Jaurès, Apollinaire, Rimbaud, Louise Michel, Jacques Brel, et tant d’autres… .

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

