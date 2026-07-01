Théâtre musical Le Manteau de Vivaldi La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny

mercredi 22 juillet 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny

Informations pratiques

Chouvigny

Théâtre musical Le Manteau de Vivaldi

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La Cie Archets à Bâbord présente ce théâtre musical tout public mêlant violon, alto et jeu théâtral autour de l’univers de Vivaldi. Une parenthèse poétique avant le repas paysan bio.

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La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 contact@lagrangeajean.fr

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English :

The Archets %E0 B%E2bord Company presents this musical theater production for all ages, blending violin, viola, and theatrical performance to explore the world of Vivaldi. A poetic interlude before the organic farm-to-table meal.

L’événement Théâtre musical Le Manteau de Vivaldi Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule