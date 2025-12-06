Informations pratiques

Roquefort-sur-Soulzon

Théâtre musical Païens

salle des fêtes Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-26

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-02-26

par la Cie Fusible

C’est une grande fête païenne que nous propose la compagnie Fusible. Pièce de théâtre intense et musicale, Païens invite à la danse, quelque part entre le rite réveillant les instincts et le carnaval démantibulé. Les paroles, scandées, poussent à la libération des cœurs, les cuivres prennent la suite des mots, les rythmes entraînants soulèvent les corps, les cloches appellent à vivre. La musique puise dans les possibilités profondes et enivrantes des percussions, du sousaphone, de la trompette et des voix. Le public entre dans le tempo, il vit ce spectacle ardemment, d’autant que la compagnie Fusible y injecte les mémoires communes, collectées préalablement, du lieu où se joue la représentation. Une expérience envoûtante et rassembleuse !

De et avec Élodie Combes, Maëlle Marion, Victor Pol

Trois artistes pluridisciplinaires de talent, une grande fête païenne démantibulée. Centre Presse Aveyron

Durée 1 h

Tout public à partir de 5 ans

Jauge limitée à 160 personnes

Spectacle présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune de Roquefort-sur-Soulzon

Autour du spectacle

Actions de médiations sur le territoire, co-financées par l’Union Européenne et la Région Occitanie dans le cadre du programme LEADER coordonné par le GAL Grands Causses Lévézou. .

salle des fêtes Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by Cie Fusible

L’événement Théâtre musical Païens Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)