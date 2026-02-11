Théâtre National de Nice Saison 2025/2026 Théâtre National de Nice Salle des Franciscains Nice
Théâtre National de Nice Saison 2025/2026 Théâtre National de Nice Salle des Franciscains Nice mercredi 30 septembre 2026.
Théâtre National de Nice Saison 2025/2026
Théâtre National de Nice Salle des Franciscains 4-6 Place Saint François Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-09-30
Découvrez le programme de la saison 2025/2026 du Théâtre National de Nice de septembre 2025 à mai 2026, une saison tout en couleur !
.
Théâtre National de Nice Salle des Franciscains 4-6 Place Saint François Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 13 19 00 contact@theatredenice.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre National de Nice Season 2025/2026
Discover the program for the Théâtre National de Nice’s 2025/2026 season from September 2025 to May 2026, a season full of color!
L’événement Théâtre National de Nice Saison 2025/2026 Nice a été mis à jour le 2025-09-17 par Côte d’Azur France Tourisme