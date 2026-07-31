Théâtre Nénène Auditorium de la Louvière Épinal

jeudi 18 mars 2027 · Auditorium de la Louvière · Épinal

Informations pratiques

Épinal

Théâtre Nénène

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18 22:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Sous un toit en tôle, trois femmes se regardent. Rien n’est plus vide que ce moment pour elles. Elles ne se parlent pas. FAM SAN’VIZAZ les surveille.Tout public

23 .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

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English :

Under a tin roof, three women look at one another. Nothing feels emptier to them than this moment. They don’t speak to one another. FAM SAN?VIZAZ watches over them.

L’événement Théâtre Nénène Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION