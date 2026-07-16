Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Niquer la fatalité

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10

fin : 2027-03-10

Date(s) :

2027-03-10

En parcourant les étapes de sa vie, Estelle Meyer interroge est-ce une grâce ou une fatalité d’être née femme ? Comment déjouer les injonctions ? Niquer la fatalité invoque Niké, la déesse grecque de la Victoire, pour transformer l’épreuve en triomphe.En résonance avec le combat de l’avocate Gisèle Halimi, la comédienne éclatante retrace le récit initiatique de sa propre construction. Cette œuvre inclassable porte les plaintes profondes qui nous habitent. Chant, poésie et musique subliment la parole pour offrir des espaces de révolte, de joie et de consolation.TW Agression sexuelle Le spectacle évoque une scène de viol (de manière sobre et avec pudeur). 1h45 + 14 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

As she reflects on the stages of her life, Estelle Meyer asks: Is it a blessing or a fate to be born a woman? How can one defy these dictates? “Defeat fate,” invokes Nike, the Greek goddess of Victory, to transform adversity into triumph.Echoing the struggle of attorney Gisèle Halimi, the dazzling actress retraces the coming-of-age story of her own self-discovery. This unclassifiable work gives voice to the deep grievances that dwell within us. Song, poetry, and music elevate the spoken word to create spaces for rebellion, joy, and consolation.TW Sexual Assault: The performance depicts a rape scene (in a restrained and respectful manner). 1 hour 45 minutes | Ages 14 and up

L’événement Théâtre Niquer la fatalité Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme