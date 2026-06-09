Théâtre Nos antigones Terrasse de l’amitié Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Théâtre Nos antigones

Terrasse de l’amitié 357 Place Tourny Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

21h. Je ne serai pas de celles qui se couchent, se lamentent et capitulent .Une histoire passionnante, universelle et contrastée. Sur réservation. 8€ à 13€

Je ne serai pas de celles qui se couchent, se lamentent et capitulent

Une histoire passionnante, universelle et contrastée.

Antigone, depuis 441 av. J.C est la figure de proue de toutes nos résistances, de toutes nos révoltes devant l’injustice. Mue par une volonté plus forte qu’elle-même, elle brave la parole du monarque, la parole des hommes de pouvoir, la parole verticale et aveugle de celui qui décide et n’écoute plus le peuple depuis longtemps. Elle est seule et sa voie tragique est tracée depuis toujours. Elle est le visage de la tragédie et elle nous bouleverse autant en 2026 qu’en 1940, qu’en 441 av. J.C. Elle est grecque, française, allemande, argentine, chilienne, palestinienne, juive, irlandaise, rwandaise, kurde, américaine, syrienne, espagnole, iranienne, afghane…Elle est de tous les temps et de tous les pays. Elle est exemplaire malgré elle, car elle ne voulait pas. .

Terrasse de l’amitié 357 Place Tourny Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 91 29 16

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English : Théâtre Nos antigones

21h. I will not be one of those who lie down, lament and capitulate : a fascinating, universal and contrasting story. Reservations required. 8? à 13?

L’événement Théâtre Nos antigones Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère