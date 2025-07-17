Théâtre Nos Empereurs place Charles Huguenel Valence

Théâtre Nos Empereurs

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

& moins de 12 ans = 7€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-23

Sujet classé pour les uns, objectif politique pour les autres: où en est la décolonisation du continent africain?

.

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A classified subject for some, a political objective for others: what stage has been reached in the decolonization of the African continent?

L’événement Théâtre Nos Empereurs Valence a été mis à jour le 2025-07-17 par Valence Romans Tourisme