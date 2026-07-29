THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE

Salle Escaro de la mairie Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 17:00:00

fin : 2026-09-02 18:30:00

Date(s) :

2026-09-02

Mercredi 02 septembre à 17h > Nous ne sommes pas du même monde de Brigitte Masson. Une jolie comédie qui sous le couvert du rire, donne une leçon de bonheur et de tolérance. Deux personnages que tout oppose se rencontrent. Le choc des deux mondes …

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Salle Escaro de la mairie Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Wednesday, September 2, 5:00 p.m. > We’re Not from the Same World by Brigitte Masson. A charming comedy that, under the guise of laughter, teaches a lesson in happiness and tolerance. Two characters who are complete opposites meet. The clash of two worlds…

L’événement THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT66