THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien
mercredi 2 septembre 2026 · Salle Escaro de la mairie · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE
Salle Escaro de la mairie Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 17:00:00
fin : 2026-09-02 18:30:00
Date(s) :
2026-09-02
Mercredi 02 septembre à 17h > Nous ne sommes pas du même monde de Brigitte Masson. Une jolie comédie qui sous le couvert du rire, donne une leçon de bonheur et de tolérance. Deux personnages que tout oppose se rencontrent. Le choc des deux mondes …
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Salle Escaro de la mairie Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Wednesday, September 2, 5:00 p.m. > We’re Not from the Same World by Brigitte Masson. A charming comedy that, under the guise of laughter, teaches a lesson in happiness and tolerance. Two characters who are complete opposites meet. The clash of two worlds…
L’événement THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT66
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