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Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes

Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes vendredi 6 novembre 2026.

Adresse : Salle multiculturelle

Ville : 61150 Rânes

Département : Orne

Début : vendredi 6 novembre 2026

Fin : vendredi 6 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Rânes

Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison

Salle multiculturelle Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Pièce de théâtre en deux actes.   .

Salle multiculturelle Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 23 36  theatre.ranes@gmail.com

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English : Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison

L’événement Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres d’Argentan Intercom

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