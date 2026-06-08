Théâtre Otto & autres contes d’Ungerer Médiathèque Roger Bichelberger – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Théâtre Otto & autres contes d’Ungerer

Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-04 16:30:00

fin : 2026-11-04 17:30:00

Date(s) :

2026-11-04

La metteuse en scène Catherine Umbdenstock rassemble les trois contes Otto ou comment deux amis d’enfance se retrouvent de nombreuses années plus tard, Flix l’histoire d’un chien né dans une famille de chats et Zloty une adolescente téméraire qui sauve le monde de Tomi Ungerer. Ce spectacle tout terrain nous embarque pour un voyage au cœur de l’œuvre du célèbre auteur et illustrateur alsacien, entre rire, frisson et émotion. Avec un comédien virtuose, qui incarne seul tous les personnages dans une multitude de couleurs et de costumes, voilà un moment privilégié pour se raconter des histoires et regarder différemment le monde qui nous entoure.

Représentation au Centre social Balavoine de Cocheren à 10h00 et à la Médiathèque Roger Bichelberger de Forbach à 16h30.Enfants

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Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

Director Catherine Umbdenstock brings together three stories: *Otto?*—about how two childhood friends reunite many years later; *Flix?*—the story of a dog born into a family of cats; and *Zloty: A Reckless Teenager Who Saves the World* by Tomi Ungerer. This versatile production takes us on a journey into the heart of the work of the famous Alsatian author and illustrator, blending laughter, thrills, and emotion. Featuring a virtuoso actor who single-handedly brings all the characters to life in a multitude of colors and costumes, this is a special opportunity to share stories and see the world around us in a new light.

Performances at the Balavoine Community Center in Cocheren at 10:00 a.m. and at the Roger Bichelberger Media Library in Forbach at 4:30 p.m.

L’événement Théâtre Otto & autres contes d’Ungerer Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH