Théâtre Paillettes Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Paillettes

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Plongez dans Paillettes , une comédie moderne et percutante qui bouscule les codes du réveillon de Noël ! Fred, fraîchement divorcé, se prépare à passer son premier réveillon de Noël sans ses enfants. Pour éviter la solitude et les pensées sombres, il s’invite chez son ami de toujours, Hugo, qui, athée et sans enfant, n’avait rien prévu de spécial. Mais Corine, la femme d’Hugo, voit d’un mauvais œil l’arrivée de Fred, qui incarne tout ce qu’elle déteste self-made man sûr de lui, cavaleur invétéré, et à l’humour souvent déplacé. Pour équilibrer les forces, elle invite sa sœur, qui se retrouvera bloquée par une tempête de neige, provoquant une coupure générale de courant.

Entre dans la danse Nadia, leur charmante voisine étudiante en anthropologie, venue se réchauffer. La soirée tourne rapidement au chaos Fred, séduit par Nadia, s’empresse de lui faire des avances sous l’œil critique d’Hugo, tandis que les vérités cachées au sujet de la stérilité de Corine et Hugo finissent par éclater. Malentendus, tensions et révélations vont faire dégénérer ce réveillon bien plus que prévu. Un an plus tard, à l’occasion d’un nouveau réveillon de Noël, nous retrouvons nos quatre personnages pour une fin optimiste et inattendue, pleine de surprises et d’émotions.

Paillettes une pièce qui mêle brillamment comédie et gravité, où les moments drôles s’enchaînent avec des instants plus touchants, rendant l’histoire à la fois divertissante et profondément humaine. Vous rirez des petites catastrophes quotidiennes tout en étant touché par les vérités plus sérieuses que révèlent les personnages au fil de la soirée. Un véritable cocktail d’émotions, où l’humour éclaire les enjeux sérieux de la vie. Cette comédie moderne et captivante explore les non-dits, les rapports de force et les situations qui dérapent, tout en offrant une touche d’humour et d’humanité. Un réveillon inoubliable et riche en rebondissements !

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

