Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Penka la vache bulgare

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18

fin : 2027-05-18

Date(s) :

2027-05-18

S’inspirant d’un fait réel, voici l’histoire tragicomique de Penka, une vache rousse, originaire de Bulgarie. Elle se perd de l’autre côté de la frontière en Serbie. Comment rentrer chez elle ? Sans papiers en règle, impossible ! Lors de son errance, elle croise d’autres personnes cherchant asile en Europe.Un spectacle qui mêle malicieusement théâtre d’objets, jeu d’acteur et musique live pour évoquer avec tendresse et humour une réalité qui fait écho à tant d’autres histoires.55min + 7 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Inspired by a true story, here is the tragicomic tale of Penka, a red cow originally from Bulgaria. She gets lost on the other side of the border in Serbia. How can she get home? Without proper papers, it’s impossible! During her wanderings, she encounters other people seeking asylum in Europe.A show that playfully blends object theater, acting, and live music to evoke—with tenderness and humor—a reality that echoes so many other stories. 55 min. + Ages 7 and up

L’événement Théâtre Penka la vache bulgare Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme