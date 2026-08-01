Théâtre Peu Importe Salle Jean Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Théâtre Peu Importe

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:45:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Peu importe samedi 22 août à 20h45 au Cinéma Jean Vilar, 3 rue Saint-Epvre, Blénod-lès-PAM

Texte Marius von Mayenburg (Allemagne), mise en scène & traduction Robin Ormond, avec Marilyne Fontaine et Assane Timbo

Un salon envahi de paquets cadeaux. Des rubans, des promesses, des illusions bariolées.

Au milieu, Simone et Erik, un couple qui se débat avec les fissures de son quotidien. Elle traduit à domicile, il jongle entre les enfants et les corvées ménagères. Les rôles s’inversent, les certitudes vacillent.

Ce qui semblait n’être qu’une comédie de moeurs se transforme en radiographie acide de nos sociétés contemporaines.

Accessible à partir de 15 ans.

Réservations dès le 5 juillet par e-mail reservationsdelamousson@gmail.com; et à partir du 15 août par tel 09 53 33 54 88Adultes

10 .

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 53 33 54 88 reservationsdelamousson@gmail.com

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English :

Does It Matter? Saturday, August 22, at 8:45 p.m. at the Cinéma Jean Vilar, 3 rue Saint-Epvre, Blénod-lès-PAM

Written by Marius von Mayenburg (Germany), directed and translated by Robin Ormond, starring Marilyne Fontaine and Assane Timbo

A living room overflowing with gift-wrapped packages. Ribbons, promises, and colorful illusions.

In the middle of it all are Simone and Erik, a couple struggling with the cracks in their daily lives. She works as a freelance translator from home; he juggles the kids and household chores. Roles are reversed, and certainties waver.

What seemed to be nothing more than a comedy of manners turns into a scathing examination of our contemporary societies.

Recommended for ages 15 and up.

Reservations begin July 5 via email: reservationsdelamousson@gmail.com; and starting August 15 by phone: 09 53 33 54 88

L’événement Théâtre Peu Importe Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON