Théâtre photographique à Laon : DéCLICS, Ensemble abbatial Saint-Martin, Laon

Informations pratiques

Théâtre photographique à Laon : DéCLICS 19 et 20 septembre Ensemble abbatial Saint-Martin Aisne

Accès gratuit / durée du parcours : entre 30 et 45 min pour 6 personnes en simultané / expo de photo tout au long de la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce nouveau rendez-vous de la compagnie Art Tout Chaud invite le public à venir photographier ses rêves, mettre en lumière ses idées, jouer avec les mots, les objets, les matières pour en faire une image, pas très sage, un photomontage, à l’ancienne !

Quelques bouts de ficelles, un peu de colle, une paire de ciseau et hop vous voilà parti en poésie…

Grâce à notre Petit Théâtre Photographique, chacun pourra se mettre en scène ! Eh oui, on est le maître à bord, le grand créateur, l’Auteur, le Personnage Principal, le Décorateur…

Avec « DéCLICS », on change de taille donc d’échelle, on enlève les couleurs pour imaginer la vie en Noir et Blanc et quitter la réalité.

Avec « DéCLICS » on peut tenter l’impossible, marcher dans les pas des surréalistes, emprunter les chemins de la poésie, réveiller le philosophe qui est en nous, inviter l’enfant qui sommeille, échapper au poids de l’existence, libérer ses angoisses, ses peurs, exprimer ses désirs inavoués…

DéCLICS est un dispositif scénique de rue qui joue sur toutes les faces du camion, sur les côtés pour la prise de vue, et le choix des objets et matières, à l’arrière, pour les espaces de construction et à l’intérieur « la chambre noire » où l’on photographie la maquette.

Ensemble abbatial Saint-Martin Rue Marcelin Berthelot 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Ce nouveau rendez-vous de la compagnie Art Tout Chaud invite le public à venir photographier ses rêves, mettre en lumière ses idées, jouer avec les mots, les objets, les matières.

© Compagnie Art tout chaud