THÉÂTRE PIANIP-PIANOP THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
mercredi 18 novembre 2026 · THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
THÉÂTRE PIANIP-PIANOP
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-18 2026-11-19
Pianip-Pianop ou la rencontre entre le piano classique et la danse hip-hop !
Un phénomène du XXIème siècle ? Conférence déjantée, spectacle de danse hip-hop, concert de piano classique ?
Après avoir accueilli Ronde.s en mai dernier, Pierre Rigal revient à Saint-Gaudens et consacre sa prochaine création à cette nouvelle discipline qui se définit comme la rencontre entre le piano classique et la danse hip-hop. Le prodige pianiste Constant Desprès et le Bboy Brice Mvie l’accompagnent dans cette analyse.
Pianip-Pianop met en scène la rencontre de ces deux tempéraments solaires et donne vie à ce choc des cultures.
Un concert dansé, joyeux et électrisant, où l’inattendu et l’humour trouvent aussi leur place !
Conférence dansée
Durée 1h10
À partir de 7 ans.
Pour accompagner ce spectacle, nous vous proposons une masterclass animée par le chorégraphe Pierre Rigal et le danseur Bboy Brice Mvie, le mercredi 18 novembre à 19h (durée 2h).
Accessible à toutes et tous, à partir de 15 ans Tarif 2€ / personne
Réservation indispensable au théâtre Lieu communiqué plus tard 2 .
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Pianip-Pianop: Where Classical Piano Meets Hip-Hop Dance!
L’événement THÉÂTRE PIANIP-PIANOP Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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