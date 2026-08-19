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THÉÂTRE PIANIP-PIANOP THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

mercredi 18 novembre 2026 · THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens

THÉÂTRE PIANIP-PIANOP THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON
Adresse
3 Place Hippolyte Ducos
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif
2 2 2

Saint-Gaudens

THÉÂTRE PIANIP-PIANOP

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:30:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-18 2026-11-19

Pianip-Pianop ou la rencontre entre le piano classique et la danse hip-hop !
Un phénomène du XXIème siècle ? Conférence déjantée, spectacle de danse hip-hop, concert de piano classique ?
Après avoir accueilli Ronde.s en mai dernier, Pierre Rigal revient à Saint-Gaudens et consacre sa prochaine création à cette nouvelle discipline qui se définit comme la rencontre entre le piano classique et la danse hip-hop. Le prodige pianiste Constant Desprès et le Bboy Brice Mvie l’accompagnent dans cette analyse.
Pianip-Pianop met en scène la rencontre de ces deux tempéraments solaires et donne vie à ce choc des cultures.
Un concert dansé, joyeux et électrisant, où l’inattendu et l’humour trouvent aussi leur place !

Conférence dansée
Durée 1h10
À partir de 7 ans.

Pour accompagner ce spectacle, nous vous proposons une masterclass animée par le chorégraphe Pierre Rigal et le danseur Bboy Brice Mvie, le mercredi 18 novembre à 19h (durée 2h).

Accessible à toutes et tous, à partir de 15 ans Tarif 2€ / personne
Réservation indispensable au théâtre Lieu communiqué plus tard 2  .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Pianip-Pianop: Where Classical Piano Meets Hip-Hop Dance!

L’événement THÉÂTRE PIANIP-PIANOP Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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