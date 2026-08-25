Informations pratiques

Auray

Théâtre Polar Article 353 du code pénal

Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

​La rade de Brest, les rêves d’investissement des habitants du bourg, la faillite, l’escroquerie… Le décor de ce polar finistérien est planté. Pour avoir jeté à la mer le corps d’Antoine Lazenec, Martial Kermeur est arrêté par la police. Devant le juge, il retrace le cours des événements qui l’ont mené jusque-là…

D’un polar à succès signé Tanguy Viel, Emmanuel Noblet tire un thriller théâtral dans lequel se reflètent la rage d’un homme à cran et bien des lueurs d’humanité. Plongée dans la psychologie d’un homme devenu meurtrier par idéal de justice dans une société́ injuste, cette pièce interroge notre intime conviction . Un dilemme bouleversant entre l’empathie et la loi.

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Bords plateau échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Théâtre Polar Article 353 du code pénal Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon