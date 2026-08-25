Théâtre Polar Article 353 du code pénal Auray
vendredi 2 avril 2027 · Auray
Informations pratiques
Auray
Théâtre Polar Article 353 du code pénal
Place du Golhérez Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
La rade de Brest, les rêves d’investissement des habitants du bourg, la faillite, l’escroquerie… Le décor de ce polar finistérien est planté. Pour avoir jeté à la mer le corps d’Antoine Lazenec, Martial Kermeur est arrêté par la police. Devant le juge, il retrace le cours des événements qui l’ont mené jusque-là…
D’un polar à succès signé Tanguy Viel, Emmanuel Noblet tire un thriller théâtral dans lequel se reflètent la rage d’un homme à cran et bien des lueurs d’humanité. Plongée dans la psychologie d’un homme devenu meurtrier par idéal de justice dans une société́ injuste, cette pièce interroge notre intime conviction . Un dilemme bouleversant entre l’empathie et la loi.
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Bords plateau échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .
Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Théâtre Polar Article 353 du code pénal Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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