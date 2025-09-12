Théâtre Presque égal à Place du Foirail Orthez
Théâtre Presque égal à Place du Foirail Orthez jeudi 12 mars 2026.
Place du Foirail Les Musicales Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Avec un détachement facétieux, Jonas Hassen Khemiri raconte, à travers cinq histoires entrelacées, notre conversion au capitalisme ordinaire, la perversité du manque d’argent et ses conséquences délétères à l’échelle de l’intime. .
Place du Foirail Les Musicales Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
