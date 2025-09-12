Théâtre Presque égal à Place du Foirail Orthez

Théâtre Presque égal à Place du Foirail Orthez jeudi 12 mars 2026.

Théâtre Presque égal à

Place du Foirail Les Musicales Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Avec un détachement facétieux, Jonas Hassen Khemiri raconte, à travers cinq histoires entrelacées, notre conversion au capitalisme ordinaire, la perversité du manque d’argent et ses conséquences délétères à l’échelle de l’intime. .

Place du Foirail Les Musicales Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

English : Théâtre Presque égal à

German : Théâtre Presque égal à

Italiano :

Espanol : Théâtre Presque égal à

L’événement Théâtre Presque égal à Orthez a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Coeur de Béarn