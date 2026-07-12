Théâtre: Princesses Salle des Fêtes Lescar
vendredi 12 mars 2027 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Théâtre: Princesses
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:30:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Quelque part entre le XVe et le XVIe siècle, entre Moyen Âge et Renaissance, dans une
salle d’attente feutrée d’un cabinet médical d’un tout nouveau genre, deux femmes
s’observent, se dévisagent, s’interrogent. L’impression de se connaître sans jamais
s’être rencontrées.
Blanche Neige d’un côté, Cendrillon de l’autre. Ici, plus de robes scintillantes, de
diadèmes étincelants, ni de prince charmant flamboyant. Seulement deux femmes
quinquagénaires qui ont vécu, qui ont traversé leurs épreuves. Au fil de l’attente, elles
se rencontrent, se dévoilent et se livrent. Elles se reconnaissent. Les conversations
polies se fissurent. Elles évoquent leurs familles, leurs rêves, leurs réalités, leurs
traumatismes, leurs réussites. Leurs véritables histoires.
Par la compagnie sauce théâtre (Mérignac)
Mise en scène Guillaume Malagnoux .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Théâtre: Princesses
L’événement Théâtre: Princesses Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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