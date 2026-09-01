Théatre Promis, Juré Crashé Salle des Fêtes La Hague
vendredi 9 octobre 2026 · Salle des Fêtes · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Théatre Promis, Juré Crashé
Salle des Fêtes Gréville-Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 23:00:00
Date(s) :
2026-10-09
La Bande Des loufoques est de retour en 2026 pour une représentation de théâtre à la salle des fêtes de Gréville-Hague
Réservations conseillées aux permanences à la salle de convivialité de Branville-Hague:
– Mercredi 09/09/2026 de 16H à 18H
– Samedi 12/09/2026 de 10H à 12H
– Mercredi 16/09/2026 de 16H à 18H
Tarifs Adulte: 8€
Enfant de -12 ans: 4€
Enfant de -4 ans: gratuit .
Salle des Fêtes Gréville-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 88 58 26 23 dany.huyghe@laposte.net
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English : Théatre Promis, Juré Crashé
L’événement Théatre Promis, Juré Crashé La Hague a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Cotentin La Hague
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