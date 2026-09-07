UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vendeville

Théâtre : représentation lecture à voix haute, Médiathèque de Vendeville, Vendeville

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Vendeville · Vendeville

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Vendeville
Adresse
Rue du Guet, 59175 Vendeville
Ville
59175 Vendeville
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Théâtre : représentation lecture à voix haute Vendredi 2 octobre, 17h30 Médiathèque de Vendeville Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Transformer un texte mort sur le papier en une performance vivante
Pour briser la glace et libérer la créativité.

Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]
Lectures à voix hautes

À voir aussi à Vendeville (Nord)