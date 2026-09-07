Théâtre : représentation lecture à voix haute, Médiathèque de Vendeville, Vendeville

Informations pratiques

Théâtre : représentation lecture à voix haute Vendredi 2 octobre, 17h30 Médiathèque de Vendeville Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Transformer un texte mort sur le papier en une performance vivante

Pour briser la glace et libérer la créativité.

Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]

Lectures à voix hautes