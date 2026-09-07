Théâtre : représentation lecture à voix haute, Médiathèque de Vendeville, Vendeville
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Vendeville · Vendeville
Informations pratiques
Théâtre : représentation lecture à voix haute Vendredi 2 octobre, 17h30 Médiathèque de Vendeville Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Transformer un texte mort sur le papier en une performance vivante
Pour briser la glace et libérer la créativité.
Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]
Lectures à voix hautes
À voir aussi à Vendeville (Nord)
- Décoration Médiathèque de Vendeville, Médiathèque de Vendeville, Vendeville 23 septembre 2026
- Activité lavande en sachet, Médiathèque de Vendeville, Vendeville 3 octobre 2026
- Les pieds dans le plat, Médiathèque de Vendeville, Vendeville 3 octobre 2026
- Les Belles Sorties Voyages Vendeville 7 novembre 2026
- Les Belles Sorties – Voyages, Salle La Chiconnière, Vendeville 7 novembre 2026