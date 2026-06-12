Xaintrailles

Théâtre Roman de Renart

Château de Xaintailles Xaintrailles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Roman de Renart s’invite au Château de Xaintrailles !

Plongez dans l’univers malicieux et satirique du célèbre Roman de Renart à l’occasion d’une représentation théâtrale proposée par la compagnie La Toison d’Or.

Entre ruses, aventures et personnages hauts en couleur, cette adaptation met en scène le célèbre goupil Renart dans un spectacle accessible à tous, mêlant humour, critique sociale et héritage médiéval. Un rendez-vous original à vivre dans le cadre exceptionnel du Château de Xaintrailles.

Tarif plein 12 €

Tarif réduit 8 € .

Château de Xaintailles Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 59 67 40

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English : Théâtre Roman de Renart

L’événement Théâtre Roman de Renart Xaintrailles a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Albret