Théâtre Roméo et Juliette Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Roméo et Juliette Compagnie les Assoiffés d’Azur

Ici, ça va vite, ça hait, ça aime, ça rit, ça vit, ça meurt. Les comédiennes et comédiens sautent dans la pièce comme dans une bataille, les pieds dans la boue et la tête environnée de la force poétique de la langue shakespearienne. Dans cette tragédie de la naissance et de la mort de l’amour adolescent, c’est le monde des adultes et ses divisions absurdes qui est interpellé. Prêtons l’oreille à cette histoire si connue et invoquons la pulsion de vie et de désir de la jeunesse, en revivant les aventures des deux amants maudits de Vérone dans une grande traversée épique

Mise en scène Charles Patault

Collaboration artistique Camille Gélin

Jeu Julia Baudet (Frère Laurent et Le Prince de Vérone), Léa Binsztok (Mercutio et Lady Montaigu, Olivier Debbasch (Benvolio et Le Coryphée), Juliette Dubloc (La Nourrice et Samson), Camille Gélin (Juliette), Félix Geslin (Tybalt et Pâris), Paul Meynieux (Capulet et Lady Capulet), Balthazar Monge, en alternance avec Maxime Crescini (Roméo)

Création lumière Billy Rambaud

Son Clément Ménard

Création musicale Balthazar Monge

Costumes Clément Desoutter

Scénographie Sasha Walter

Chorégraphie Lola Gutierrez

Régie Billy Rambau

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

