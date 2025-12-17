Théâtre Roméo et Juliette Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Théâtre Roméo et Juliette Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé mardi 28 avril 2026.
Théâtre Roméo et Juliette
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Roméo et Juliette Compagnie les Assoiffés d’Azur
Ici, ça va vite, ça hait, ça aime, ça rit, ça vit, ça meurt. Les comédiennes et comédiens sautent dans la pièce comme dans une bataille, les pieds dans la boue et la tête environnée de la force poétique de la langue shakespearienne. Dans cette tragédie de la naissance et de la mort de l’amour adolescent, c’est le monde des adultes et ses divisions absurdes qui est interpellé. Prêtons l’oreille à cette histoire si connue et invoquons la pulsion de vie et de désir de la jeunesse, en revivant les aventures des deux amants maudits de Vérone dans une grande traversée épique
Mise en scène Charles Patault
Collaboration artistique Camille Gélin
Jeu Julia Baudet (Frère Laurent et Le Prince de Vérone), Léa Binsztok (Mercutio et Lady Montaigu, Olivier Debbasch (Benvolio et Le Coryphée), Juliette Dubloc (La Nourrice et Samson), Camille Gélin (Juliette), Félix Geslin (Tybalt et Pâris), Paul Meynieux (Capulet et Lady Capulet), Balthazar Monge, en alternance avec Maxime Crescini (Roméo)
Création lumière Billy Rambaud
Son Clément Ménard
Création musicale Balthazar Monge
Costumes Clément Desoutter
Scénographie Sasha Walter
Chorégraphie Lola Gutierrez
Régie Billy Rambau
Organisé par le Triskell .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Roméo et Juliette Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Destination Pays Bigouden