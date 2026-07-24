Informations pratiques

Saint-Dizier

Théâtre SAINT-EXUPÉRY, le commandeur des oiseaux

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Tout public

Partez à la rencontre d’un homme hors-norme qui a su faire rêver le monde, et laissez vous emporter dans un voyage sensoriel et poétique. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40

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English :

L’événement Théâtre SAINT-EXUPÉRY, le commandeur des oiseaux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne