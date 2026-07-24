Théâtre SAINT-EXUPÉRY, le commandeur des oiseaux Saint-Dizier
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Théâtre SAINT-EXUPÉRY, le commandeur des oiseaux
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Tout public
Partez à la rencontre d’un homme hors-norme qui a su faire rêver le monde, et laissez vous emporter dans un voyage sensoriel et poétique. .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40
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English :
L’événement Théâtre SAINT-EXUPÉRY, le commandeur des oiseaux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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