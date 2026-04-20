Théâtre Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer
Théâtre Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Théâtre
Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
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Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 40 46 81 contact@scenocean17.com
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English :
L’événement Théâtre Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique
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