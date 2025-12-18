Théâtre Sans faire de bruit Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Compagnie Nachepa
Dans un seul-en-scène saisissant et drôle, prix du jury du Festival Impatience 2024, la comédienne Louve Reiniche-Larroche raconte la perte d’audition soudaine de sa mère.Un spectacle à la forme singulière, conçu avec la metteuse en scène Tal Reuveny. Et un portrait de famille plein de poésie, d’humour et d’amour.
Mise en scène Tal Reuveny
Jeu Louve Reiniche-Larroche
Création sonore Jonathan Lefèvre-Reich
Scénographie Goni Shifron
Création d’objet Doriane Ayxandri
Création lumière Louise Rustan
Régisseuse générale Juliette Mougiel .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
