Théâtre Sans faire de bruit Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Théâtre Sans faire de bruit

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Compagnie Nachepa

Dans un seul-en-scène saisissant et drôle, prix du jury du Festival Impatience 2024, la comédienne Louve Reiniche-Larroche raconte la perte d’audition soudaine de sa mère.Un spectacle à la forme singulière, conçu avec la metteuse en scène Tal Reuveny. Et un portrait de famille plein de poésie, d’humour et d’amour.

Mise en scène Tal Reuveny

Jeu Louve Reiniche-Larroche

Création sonore Jonathan Lefèvre-Reich

Scénographie Goni Shifron

Création d’objet Doriane Ayxandri

Création lumière Louise Rustan

Régisseuse générale Juliette Mougiel .

