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Théâtre: Scrooge Salle des Fêtes Lescar

vendredi 12 février 2027 · Salle des Fêtes · Lescar

Théâtre: Scrooge Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Allée des Près
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 13 Tarif de base plein tarif

Lescar

Théâtre: Scrooge

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

La dernière nuit d’Ebenezer Scrooge est une adaptation contemporaine et engagée
du célèbre conte de Charles Dickens. À la veille de Noël, Ebenezer Scrooge, homme
d’affaires cynique et glaçant, est confronté aux fantômes de son passé, de son présent
et de son avenir. Dans cette réécriture, l’univers de Dickens se mêle à un humour noir, des ruptures de ton, des références contemporaines et des scènes burlesques. La pièce explore la cupidité, la misère sociale, mais aussi l’impossibilité d’une réelle rédemption. Ici, l’héritage de l’auteur se confronte aux problématiques d’aujourd’hui inégalités, solitude, transmission, mémoire familiale et la difficile question de savoir si un homme brisé peut encore tout changer

Mise en scène Bertrand Despaux
interprété par la troupe de monsieur Hulot de Dax   .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98  lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Théâtre: Scrooge

L’événement Théâtre: Scrooge Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau

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