Théâtre: Scrooge Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Théâtre: Scrooge

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

La dernière nuit d’Ebenezer Scrooge est une adaptation contemporaine et engagée

du célèbre conte de Charles Dickens. À la veille de Noël, Ebenezer Scrooge, homme

d’affaires cynique et glaçant, est confronté aux fantômes de son passé, de son présent

et de son avenir. Dans cette réécriture, l’univers de Dickens se mêle à un humour noir, des ruptures de ton, des références contemporaines et des scènes burlesques. La pièce explore la cupidité, la misère sociale, mais aussi l’impossibilité d’une réelle rédemption. Ici, l’héritage de l’auteur se confronte aux problématiques d’aujourd’hui inégalités, solitude, transmission, mémoire familiale et la difficile question de savoir si un homme brisé peut encore tout changer

Mise en scène Bertrand Despaux

interprété par la troupe de monsieur Hulot de Dax .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Théâtre: Scrooge

L’événement Théâtre: Scrooge Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau