THÉÂTRE SHAKESPEARE SONG(E)S THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

THÉÂTRE SHAKESPEARE SONG(E)S

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

A la lueur des bougies, tous les deux vous convient à un voyage au pays des songes shakespeariens, puisant chansons et textes pour nous envoûter le temps d’une soirée magique.

Nous sommes de l’étoffe dont les rêves sont faits … Shakespeare nous fait entendre une musique infinie Marie Oppert, pensionnaire de la Comédie-Française, s’empare des textes shakespeariens et de leur interprétation par des compositeurs allant de Purcell à Bernstein en passant par Poulenc, accompagné par le pianiste et accordéoniste Benoît Urbain.

Théâtre lyrique

Durée 1h15

À partir de 12 ans. 8 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

By candlelight, the two of them invite you on a journey to the land of Shakespearean dreams, drawing on songs and texts to enchant us for one magical evening.

L’événement THÉÂTRE SHAKESPEARE SONG(E)S Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE