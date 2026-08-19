THÉÂTRE SHAKESPEARE SONG(E)S THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
mercredi 9 décembre 2026 · THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
THÉÂTRE SHAKESPEARE SONG(E)S
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 20:30:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
A la lueur des bougies, tous les deux vous convient à un voyage au pays des songes shakespeariens, puisant chansons et textes pour nous envoûter le temps d’une soirée magique.
Nous sommes de l’étoffe dont les rêves sont faits … Shakespeare nous fait entendre une musique infinie Marie Oppert, pensionnaire de la Comédie-Française, s’empare des textes shakespeariens et de leur interprétation par des compositeurs allant de Purcell à Bernstein en passant par Poulenc, accompagné par le pianiste et accordéoniste Benoît Urbain.
Théâtre lyrique
Durée 1h15
À partir de 12 ans. 8 .
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By candlelight, the two of them invite you on a journey to the land of Shakespearean dreams, drawing on songs and texts to enchant us for one magical evening.
L’événement THÉÂTRE SHAKESPEARE SONG(E)S Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens 11 septembre 2026
- Visite commentée : à la découverte du patrimoine photographique de Jean Dieuzaide, Le LieuZaide, Saint-Gaudens 18 septembre 2026
- Jeux et ateliers en accès libre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- Visite aux enfants – Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER CRÉATIF INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens 19 septembre 2026