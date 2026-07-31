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Théâtre Sillages Auditorium de la Louvière Épinal

mardi 6 octobre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal

Théâtre Sillages Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Auditorium de la Louvière
Adresse
11 Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
23 Tarif de base plein tarif

Épinal

Théâtre Sillages

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06 22:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Texte Faustine Noguès, mise en scène Guillaume Lecamus
Morbus Théâtre

L’ascension fictive de la grimpeuse américaine Steph Davis suivie d’un saut en base-jump. En faisant corps avec la paroi, la sportive croise le chemin d’animaux, de végétaux et de minéraux pris dans leur propre temporalité…Tout public
23  .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25 

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English :

Text by Faustine Noguès, directed by Guillaume Lecamus
Morbus Théâtre

The fictional ascent of American climber Steph Davis, followed by a base jump. As she becomes one with the rock face, the athlete crosses paths with animals, plants, and minerals trapped in their own sense of time…

L’événement Théâtre Sillages Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION

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