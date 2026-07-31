Théâtre Sillages Auditorium de la Louvière Épinal
mardi 6 octobre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Théâtre Sillages
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06 22:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Texte Faustine Noguès, mise en scène Guillaume Lecamus
Morbus Théâtre
L’ascension fictive de la grimpeuse américaine Steph Davis suivie d’un saut en base-jump. En faisant corps avec la paroi, la sportive croise le chemin d’animaux, de végétaux et de minéraux pris dans leur propre temporalité…Tout public
23 .
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25
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English :
Text by Faustine Noguès, directed by Guillaume Lecamus
Morbus Théâtre
The fictional ascent of American climber Steph Davis, followed by a base jump. As she becomes one with the rock face, the athlete crosses paths with animals, plants, and minerals trapped in their own sense of time…
L’événement Théâtre Sillages Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION
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