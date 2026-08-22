THÉÂTRE SIMON LA GADOUILLE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

THÉÂTRE SIMON LA GADOUILLE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 16:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Ce spectacle est l’histoire poignante de deux enfants, la construction de leur amitié en marge des autres élèves de la classe, souvent impitoyables. C’est une histoire fondatrice de l’enfance qui revient à la mémoire de Martin, adulte, et qui nous est racontée.

Au retour des vacances de Pâques, l’école compte deux nouveaux élèves Martin et Simon, qui se lient d’amitié et deviennent vite inséparables. Mais un jour, Martin se distingue au football et devient le plus populaire de la classe. Simon, lui, ne connaît pas cette popularité. Il n’a pas d’amis et Martin se range bien vite à l’avis des autres, tournant lui aussi le dos à Simon. Il faut dire que depuis que Simon est tombé dans la gadoue, Martin a un peu honte Simon la Gadouille, un sobriquet tout trouvé qui lui colle à la peau comme la vase de l’étang.

JP / Théâtre

Durée 1h

À partir de 8 ans. 6 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This play is the poignant story of two children and the development of their friendship on the fringes of the class, where their classmates are often ruthless. It is a formative childhood story that comes back to Martin’s memory as an adult and is recounted to us.

L’événement THÉÂTRE SIMON LA GADOUILLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE