Informations pratiques

Sélestat

Théâtre Sous-terre

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :

2026-09-29 2026-09-30

Spectacle qui mêle théâtre d’objets, récit oral, musique, patrimoine et arts visuels pour aborder la question du devenir des hommes et des objets, l’exploration souterraine, le passé et l’archéologie. Tout public dès 8 ans

Ce spectacle mêle théâtre d’objets, récit oral, musique, patrimoine et arts visuels pour aborder la question du devenir des hommes et des objets, l’exploration souterraine, le passé et l’archéologie…

En lien avec le spectacle, l’exposition Chroniques souterraines invite à découvrir des mondes miniatures et le témoignage des personnes qui les ont explorés.

Tout public dès 8 ans.

Ce spectacle a été crée par la Compagnie Matiloun en 2023 lors du off du festival d’Avignon.

Dans le cadre de la programmation des 20 ans d’Archéologie Alsace. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A performance that blends object theater, storytelling, music, cultural heritage, and visual arts to explore the future of people and objects, underground exploration, the past, and archaeology. Suitable for all ages 8 and up

L’événement Théâtre Sous-terre Sélestat a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme