Théâtre The Loop Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Théâtre The Loop

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Théâtre des Béliers Parisiens.

Sale affaire …

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre.

Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

La théorie du Chaos dit qu’un battements d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante.

C’était pas le jour pour arrêter l’arabica …Tout public

25 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

The Parisian Rams.

What a mess…

Mayor Mitchel doesn’t have a cat, but his son Mike is accused of murder.

And even though he’s as dumb as a bison, all the evidence points to him. Defended by the family’s shady lawyer, will he be able to weather the relentless attacks from Douglas and Carrie, two incorruptible cops determinedto bring him down?

Chaos theory states that the flutter of a butterfly’s wings in Sicily can cause a storm in Kansas. The four protagonists will find this out for themselves, trapped in a time loop that feels like a wild storm.

It wasn’t the day to give up his Arabica…

L’événement Théâtre The Loop Sarreguemines a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES