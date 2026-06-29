Théâtre Touchée par les fées Carte blanche à Ariane Ascaride Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 25 mars 2027.

Andernos-les-Bains

Théâtre Touchée par les fées Carte blanche à Ariane Ascaride

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

La célèbre comédienne raconte sa propre histoire inextricablement liée au théâtre et revient sur son enfance, sa jeunesse et son initiation artistique.

De la rencontre de ses parents à son amour pour Robert Guédiguian et ses débuts au théâtre et au cinéma, l’actrice partage avec sincérité et tendresse les grandes étapes de sa jeunesse.

Dans ce spectacle, écrit par Marie Desplechin et mis en scène par Thierry Thieû Niang, Ariane se livre, se raconte avec humanité, avec courage et pudeur sans jamais se plaindre et balaie d’un grand éclat de rire les moments les plus durs de sa vie.

Un spectacle miraculeux Le Figaro

Durée 1h15- Tout public dès 14 ans. .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Théâtre Touchée par les fées Carte blanche à Ariane Ascaride

L’événement Théâtre Touchée par les fées Carte blanche à Ariane Ascaride Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains