Théâtre Touchée par les fées Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Théâtre Touchée par les fées

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18 21:30:00

Date(s) :

2027-02-18

Touchée par les fées fada en provençal, est une autobiographie intime d’Ariane Ascaride, écrite à quatre mains avec l’autrice Marie Desplechin et mise en scène par Thierry Thieû Niang. L’immense comédienne nous ouvre son carnet de souvenirs, raconte son histoire avec douceur et cette pointe d’espièglerie qui la caractérise si bien. Depuis son enfance heureuse à Marseille, bercée par l’opéra et le théâtre, en passant par sa rencontre avec Robert Guédiguian et le monde du cinéma, ce spectacle livre un témoignage sincère et courageux des années de luttes et de bonheur intense qu’elle a vécues. Tel un feuilleton à épisodes, elle nous offre un récit personnel dans une joyeuse exubérance et balaie d’un grand éclat de rire les moments les plus durs de sa vie. Pour sa première venue au Carreau, venez rencontrer une fée, qui, assurément, saura vous émouvoir profondément.

A partir de 14ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*Touchée par les fées* (meaning “touched by the fairies” in Provençal) is an intimate autobiography by Ariane Ascaride, co-written with author Marie Desplechin and directed by Thierry Thie%FB Niang. The great actress opens up her scrapbook of memories, recounting her story with tenderness and that touch of mischief that characterizes her so well. From her happy childhood in Marseille, immersed in opera and theater, through her encounter with Robert Guédiguian and the world of cinema, this show offers a sincereand courageous account of the years of struggle and intense happiness she has experienced. Like an episodic series, she offers us a personal story told with joyful exuberance and dispels even the hardest moments of her life with a hearty laugh. For her first appearance at Le Carreau, come meet a fairy who is sure to move you deeply.

Ages 14 and up.

L’événement Théâtre Touchée par les fées Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH