Théâtre Tout contre la terre Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
vendredi 12 février 2027 · Théâtre La Dolce Vita · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Théâtre Tout contre la terre
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Camille tombe amoureuse d’Augustin, agriculteur passionné. Très vite, elle sera confrontée au combat quotidien d’un éleveur de porcs.
Elle fera tout pour sauver l’homme qu’elle aime et lutter contre les intempéries, contre les monopoles, contre les administrations, contre ce système qui broie les petits exploitants.
Tout contre la terre porte au théâtre le témoignage autobiographique de Camille Beaurain, Tu m’as laissée en vie .
Mise en scène de Marie Benati et Rémi Couturier.
Un spectacle bouleversant ! Charlotte Bigeard et Thibaut Pommier incarnent à merveille le jeune couple pris en tenailles entre leur passion pour leur métier et sa décourageante âpreté La Provence
Durée 1h30 Tout public dès 10 ans. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Théâtre Tout contre la terre
L’événement Théâtre Tout contre la terre Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains
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