Théâtre Tout est bon dans le complot Back Step Théâtre Vichy
jeudi 8 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Théâtre Tout est bon dans le complot
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Spectacle grinçant, pertinent, furieusement déconnant et éclairé… notamment par des lumières.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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English :
A biting, relevant, wildly absurd, and brilliant show… especially thanks to the lighting.
L’événement Théâtre Tout est bon dans le complot Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations
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