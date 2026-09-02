Théâtre Tout est bon dans le complot Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Tout est bon dans le complot

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Spectacle grinçant, pertinent, furieusement déconnant et éclairé… notamment par des lumières.

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

A biting, relevant, wildly absurd, and brilliant show… especially thanks to the lighting.

L’événement Théâtre Tout est bon dans le complot Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations