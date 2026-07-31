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Théâtre Traversée Auditorium de la Louvière Épinal

jeudi 18 février 2027 · Auditorium de la Louvière · Épinal

Théâtre Traversée Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Début
jeudi 18 février 2027
Fin
jeudi 18 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Auditorium de la Louvière
Adresse
11 Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
23 Tarif de base plein tarif

Épinal

Théâtre Traversée

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-18 20:30:00
fin : 2027-02-18 22:00:00

Date(s) :
2027-02-18

Traversée raconte l’histoire de Nour, une enfant qui grandit dans la chaleur des bras de Youmna, sa nourrice qui parle avec les mains. Un jour pourtant, tout bascule Nour doit partir pour rejoindre sa mère biologique, une femme qu’elle ne connaît pas, dans un pays lointain.Tout public
23  .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25 

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English :

*Traversée* tells the story of Nour, a child who grows up in the warm embrace of Youmna, her nanny who communicates with her hands. One day, however, everything changes: Nour must leave to join her biological mother—a woman she doesn’t know—in a faraway country.

L’événement Théâtre Traversée Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION

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