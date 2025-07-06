Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 27 mai 2027.
Andernos-les-Bains
Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-27 20:30:00
fin : 2027-05-27
Date(s) :
2027-05-27
Que feriez-vous si votre meilleur ami était suspecté des pires atrocités ? Voilà la question à laquelle Daniella et Louis sont confrontés. D’après Un tout dernier tango de Philippe Froget.
Nous sommes en Argentine, en décembre 1961. Simon, un inconnu, frappe à leur porte et vient leur faire des révélations. Joachim, leur plus cher, leur plus ancien ami serait un criminel…
Face à de telles accusations, la loyauté doit-elle alors s’incliner devant la suspicion ?
Dans ce huis clos glaçant, les ressorts de la loyauté, de la manipulation et de l’aveuglement sont mis à nu. Et vous-même, qu’auriez-vous choisi ?
Rondement mené, avec huis clos, suspense quasi policier et quatre solides acteurs Le Parisien
Durée 1h30 Tout public dès 12 ans. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget
L’événement Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains
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