Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 27 mai 2027.

Andernos-les-Bains

Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-27 20:30:00

fin : 2027-05-27

Date(s) :

2027-05-27

Que feriez-vous si votre meilleur ami était suspecté des pires atrocités ? Voilà la question à laquelle Daniella et Louis sont confrontés. D’après Un tout dernier tango de Philippe Froget.

Nous sommes en Argentine, en décembre 1961. Simon, un inconnu, frappe à leur porte et vient leur faire des révélations. Joachim, leur plus cher, leur plus ancien ami serait un criminel…

Face à de telles accusations, la loyauté doit-elle alors s’incliner devant la suspicion ?

Dans ce huis clos glaçant, les ressorts de la loyauté, de la manipulation et de l’aveuglement sont mis à nu. Et vous-même, qu’auriez-vous choisi ?

Rondement mené, avec huis clos, suspense quasi policier et quatre solides acteurs Le Parisien

Durée 1h30 Tout public dès 12 ans. .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget

L’événement Théâtre Un soupçon d’amitié de Philippe Froget Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains