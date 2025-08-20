Théâtre Un week-end chargé Casino Barrière Deauville Deauville
samedi 19 décembre 2026 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Théâtre Un week-end chargé
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 21:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Portée par une distribution de sept comédiens, dont Arthur Jugnot et Davy Sardou, cette comédie contemporaine explore avec finesse et cruauté les dérives du couple, du pouvoir et du mensonge à l’ère du texto et des smileys.
Portée par une distribution de sept comédiens, dont Arthur Jugnot et Davy Sardou, cette comédie contemporaine explore avec finesse et cruauté les dérives du couple, du pouvoir et du mensonge à l’ère du texto et des smileys.
Synopsis Un dîner bascule lorsque Ariane découvre un SMS compromettant sur le téléphone de son mari Fred. Ce message, envoyé par erreur, déclenche une spirale de quiproquos, de mensonges et de manipulations. Entre un patron cynique, une secrétaire ambiguë et un frère envahissant, chacun tente de sauver les apparences… mais le week-end vire au cauchemar.
D’Éric Assous et mise en scène par Arthur Jugnot. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Théâtre Un week-end chargé
Featuring a cast of seven actors, including Arthur Jugnot and Davy Sardou, this contemporary comedy explores, with both subtlety and ruthlessness, the excesses of relationships, power and lies in the age of text messages and emojis.
L’événement Théâtre Un week-end chargé Deauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT SPL Deauville
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