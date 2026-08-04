Théâtre Victor HuGOAT Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Victor HuGOAT

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Si Victor Hugo avait vécu de nos jours, il aurait été le meilleur des rappeurs. Dans la vie, Bart a deux passions Victor Hugo et le Rap.

Incompatibles, vraiment ? Récemment, Bart a eu une révélation si Victor Hugo avait vécu aujourd’hui, il aurait été le meilleur des rappeurs. Le monde devait savoir. Comment ? En créant un morceau de rap pour raconter la vie de l’Homme du siècle.

Mêlant conférence humoristique, rap et galerie de personnages, Bart explore la vie de Victor Hugo afin de construire, couplets après refrains, le rap final biographique. Avec le public, ils vont recréer la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et dialoguer avec le maître lui-même ! Avec quelques guest stars venus donner un coup de main Jul, Nekfeu, PNL, Gazo, Soprano…

Durée 1h10

Tout public

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Victor HuGOAT

L’événement Théâtre Victor HuGOAT Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie