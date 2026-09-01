Théâtre : Violences conjuguées Théâtre La Reine Blanche Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Théâtre La Reine Blanche · Paris
Informations pratiques
Au moment où il attend un enfant, un homme s’interroge sur ce qu’il a vécu petit, sur ces coups portés sur sa mère dont il n’a pas de souvenirs, ce père qui ne l’est plus, cette violence qui lui a été transmise. Comment survivre à la violence ? Celle que l’on a subie, dont on a hérité, celle que l’on a peur d’infliger. Cet homme veut s’accomplir pleinement en acceptant ses peurs, ses fragilités, son impuissance et ses larmes.
« Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte tant la puissance organique de son récit percute le spectateur. »Marina Da Silva — L’Humanité
« Il y a des rires et des larmes, des instants légers et d’autres plus graves. Bryan Polach ne triche pas. Lorsque ses mots ne peuvent exprimer l’indicible, son corps prend le relais. Poignant. « Kilian Orain — Télérama
« Le corps ne ment jamais, et dans cet impressionnant seul en scène les paroles et les gestes, jusqu’aux larmes, s’associent de manière fulgurante, parfois profondément émouvante. »Agnès Santi — La Terrasse
« C’est avec une étonnante douceur que se raconte ici une enfance piquée de violence. Bryan Polach et Karine Sahler auscultent sans pathos les dégâts collatéraux aux violences conjugales. Un seul en scène essentiel qui adopte le point de vue des témoins. » Marie Plantin — ScenewebLire l’article
↘ Production : Compagnie Alaska
↘ Coproduction : Maison de la culture de Bourges, Collectif 12
↘ Avec l’aide de : Drac Centre Val-de-Loire et de la Région Centre Val-de-Loire
↘ Avec le soutien du : Théâtre Paris-Villette, Théâtre Nanterre-Amandiers, La Forge, Le Luisant, Le CENTQUATRE- Paris, Théâtre La Pléïade, Cie Oh !Z’art etc.
TEXTE=Karine Sahler + Bryan Polach
MISE EN SCÈNE=Karine SahlerAVEC=Bryan Polach
ACCOMPAGNEMENT CHORÉGRAPHIQUE=Bintou Dembele
CRÉATION LUMIÈRES=Laurent Vergnaud
CRÉATION SON=Didier Léglise
RÉGIE GÉNÉRALE=Julien Hélin
Récit d’une résilience : comment survivre à la violence ?
Du mercredi 30 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :
dimanche
de 18h00 à 19h00
mercredi, vendredi
de 21h00 à 22h00
Du mercredi 16 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
dimanche
de 16h00 à 17h00
mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h00
payant
Tarifs=
22€ → Plein
17€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )
10€ → — 26 ans
Frais de réservation=
nul → En guichet
2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00;2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:00:00+02:00;2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00;2026-09-30T21:00:00+02:00_2026-09-30T22:00:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:00:00+02:00;2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-07T21:00:00+02:00_2026-10-07T22:00:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00;2026-10-11T18:00:00+02:00_2026-10-11T19:00:00+02:00
Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/violences-conjuguees +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche
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