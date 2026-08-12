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Théâtre -Zoom Auditorium de la Louvière Épinal

mardi 17 novembre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal

Théâtre -Zoom Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Auditorium de la Louvière
Adresse
11 Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
23 Tarif de base plein tarif

Épinal

Théâtre -Zoom

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-11-17 14:30:00
fin : 2026-11-17 16:00:00

Date(s) :
2026-11-17

C’est l’histoire de l’amour incommensurable d’une mère pour son fils.
C’est l’histoire d’une mère qui est prête à tout pour offrir la meilleure vie à son fils. C’est l’histoire d’une réussite…Tout public
23  .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25 

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English :

This is the story of a mother’s boundless love for her son.
It is the story of a mother who is willing to do anything to give her son the best life possible. Is this a story of success?

L’événement Théâtre -Zoom Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION

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