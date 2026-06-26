Thenon

Thenon en Fête

Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Manèges, foods trucks, animations, buvette. Repas sur réservation le samedi soir. Pour conclure la fête un feu d’artifice à partir de 22h30 place de la mairie

Fête du village du vendredi 03 au dimanche 05 Juillet.

Village fermé à la circulation pendant le fête pour préserver la sécurité de tous attention Samedi 04 juillet soirée DJ avec BAWNSE et TOM RP, dress code rouge et blanc aux couleurs de Thenon en fête.

Dimanche 05 juillet Tirage de la Super Tombola par Thaïs Gaillard, Miss Périgord 2026 pour gagner les maillots dédicacés par Maxence Lacroix ( lien en bio pour acheter des tickets, ou chez l’Opticien Thenon ou Brico Pro Thenon), 17h30, venez vous déhancher dans les rues avec les Bras Kas !! Paëlla 15 euros sur réservation au 06 50 68 14 14. Grand feu d’artifice 23h

Manèges , buvette, restauration et diffusion des matchs tout le week-end ! .

Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 68 14 14

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English : Thenon en Fête

Rides, food trucks, entertainment, refreshments. Reservations required for meals on Saturday evening. To round off the festivities, fireworks from 10:30 p.m. in the Place de la Mairie

L’événement Thenon en Fête Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir