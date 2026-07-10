Théo Juice and the sexy music live band Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 19:30 – 23:59
Gratuit : non 25€ Billetterie Etudiant, Adulte
Théo Juice est un artiste grenoblois révélé autant par la musique que sur Youtube, notamment par ses collaborations avec Mister V. Il est un membre du collectif d’artistes MQEEBD et un ancien artiste du label Hey Pelo Records fondé par Mister V. Entre rap, funk, disco et R&B, il développe un univers solaire et décomplexé. À Trempo, il présente « Théo Juice and the Sexy Live Band Music », une formule live exclusive où l’énergie du funk rencontre l’élégance de la pop et la liberté du rap.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://shotgun.live/fr/events/theo-juice-nantes
Afficher la carte du lieu Trempo – La Fabrique Ile de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026