Théo Juice and the sexy music live band Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 19:30 – 23:59

Gratuit : non 25€ Billetterie Etudiant, Adulte

Théo Juice est un artiste grenoblois révélé autant par la musique que sur Youtube, notamment par ses collaborations avec Mister V. Il est un membre du collectif d’artistes MQEEBD et un ancien artiste du label Hey Pelo Records fondé par Mister V. Entre rap, funk, disco et R&B, il développe un univers solaire et décomplexé. À Trempo, il présente « Théo Juice and the Sexy Live Band Music », une formule live exclusive où l’énergie du funk rencontre l’élégance de la pop et la liberté du rap.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://shotgun.live/fr/events/theo-juice-nantes



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