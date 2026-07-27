Théo ou Vincent van Gogh au Musée de l’Absinthe Musée de l’Absinthe Auvers-sur-Oise
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'Absinthe · Auvers-sur-Oise
Informations pratiques
Auvers-sur-Oise
Théo ou Vincent van Gogh au Musée de l’Absinthe
Musée de l’Absinthe 44 rue Alphonse Callé Auvers-sur-Oise Val-d’Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez le musée et la collection de Marie-Claude Delahaye sous un angle différent.
Théo ou Vincent vous transporte à l’époque de la fée verte pour une visite mêlant des textes sur l’Absinthe mais aussi des moments de la correspondance des deux frères
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Musée de l’Absinthe 44 rue Alphonse Callé Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 42 42 82 55 musee@musee-absinthe.com
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English :
Discover Marie-Claude Delahaye’s museum and collection from a different perspective.
Théo or Vincent will take you back to the era of the “green fairy” for a tour that combines texts about absinthe with excerpts from the correspondence between the two brothers.
L’événement Théo ou Vincent van Gogh au Musée de l’Absinthe Auvers-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-27 par Parc naturel régional du Vexin Français
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