Théo ou Vincent van Gogh au Musée de l’Absinthe Musée de l’Absinthe Auvers-sur-Oise

Informations pratiques

Auvers-sur-Oise

Théo ou Vincent van Gogh au Musée de l’Absinthe

Musée de l’Absinthe 44 rue Alphonse Callé Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le musée et la collection de Marie-Claude Delahaye sous un angle différent.



Théo ou Vincent vous transporte à l’époque de la fée verte pour une visite mêlant des textes sur l’Absinthe mais aussi des moments de la correspondance des deux frères

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Musée de l’Absinthe 44 rue Alphonse Callé Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 42 42 82 55 musee@musee-absinthe.com

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English :

Discover Marie-Claude Delahaye’s museum and collection from a different perspective.



Théo or Vincent will take you back to the era of the “green fairy” for a tour that combines texts about absinthe with excerpts from the correspondence between the two brothers.

L’événement Théo ou Vincent van Gogh au Musée de l’Absinthe Auvers-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-27 par Parc naturel régional du Vexin Français