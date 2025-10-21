Théodora boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Théodora

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 51.5 – 51.5 – 86 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Artiste parmi les plus singulières de sa génération, Théodora s’impose par une identité forte et plurielle en façonnant un univers musical hybride où se rencontrent rap, pop, afro et électronique.

.

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of the most singular artists of her generation, Théodora has established a strong, plural identity, shaping a hybrid musical universe where rap, pop, Afro and electronica meet.

L’événement Théodora Nîmes a été mis à jour le 2025-12-01 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes